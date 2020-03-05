Attraverso il proprio sito ufficiale la Serie C ufficializza lo svolgimento di diverse gare a porte chiuse. Ecco il comunicato:
“La Lega Pro, preso atto del DPCM del 4 marzo 2020, dispone dunque lo svolgimento “a porte chiuse” delle seguenti gare.
11a GIORNATA RITORNO – 7-8-9 MARZO 2020
GIRONE C: AVELLINO – TERNANA; BISCEGLIE – CATANIA; CATANZARO – BARI; CAVESE – POTENZA; MONOPOLI – CASERTANA; PICERNO – REGGINA; SICULA LEONZIO – RENDE; TERAMO – VIRTUS FRANCAVILLA; VIBONESE – PAGANESE; VITERBESE CASTRENSE – RIETI;
RECUPERO 8 a GIORNATA RITORNO – 10-11 MARZO 2020
GIRONE A: GIANA ERMINIO – COMO; LECCO – PRO PATRIA; PRO VERCELLI – NOVARA
GIRONE B: ARZIGNANO V. – PADOVA; FERALPISALÒ – CARPI; PIACENZA – SAMBENEDETTESE
12a GIORNATA RITORNO – 14-15-16 MARZO 2020
GIRONE A: ALESSANDRIA – ALBINOLEFFE; CARRARESE – PRO PATRIA; GIANA ERMINIO – AREZZO; LECCO – COMO; OLBIA – PIANESE; PERGOLETTESE – JUVENTUS U23; PISTOIESE – NOVARA; PONTEDERA – GOZZANO; PRO VERCELLI – ROBUR SIENA; RENATE – MONZA
GIRONE B: A.J. FANO – TRIESTINA; CARPI – IMOLESE; CESENA – RAVENNA; FERALPISALÒ – ARZIGNANO V.; FERMANA – RIMINI; GUBBIO – VIS PESARO; L.R. VICENZA – SAMBENEDETTESE; PADOVA – PIACENZA; REGGIO AUDACE – MODENA; VIRTUSVECOMP VERONA – SUDTIROL
GIRONE C: BARI – CATANIA; CASERTANA – TERAMO; PAGANESE – PICERNO; POTENZA – MONOPOLI; REGGINA – AVELLINO; RENDE – CATANZARO; RIETI – CAVESE; SICULA LEONZIO – VITERBESE CASTRENSE; TERNANA – VIBONESE; VIRTUS FRANCAVILLA – BISCEGLIE
RECUPERO 9a GIORNATA RITORNO – 18 – 19 MARZO 2020 GIRONE A
ALBINOLEFFE MONZA AREZZO ROBUR SIENA COMO ALESSANDRIA GOZZANO RENATE JUVENTUS U23 PRO VERCELLI NOVARA GIANA ERMINIO PERGOLETTESE CARRARESE PIANESE LECCO PISTOIESE PONTEDERA PRO PATRIA OLBIA GIRONE B CARPI GUBBIO IMOLESE FERMANA L.R. VICENZA PIACENZA MODENA ARZIGNANO V. RAVENNA PADOVA RIMINI A.J. FANO SAMBENEDETTESE CESENA SUDTIROL FERALPISALÒ TRIESTINA REGGIO AUDACE VIS PESARO VIRTUSVECOMP VERONA
13a GIORNATA RITORNO – 21-22-23 MARZO 2020 GIRONE A
ALBINOLEFFE GOZZANO AREZZO PONTEDERA JUVENTUS U23 GIANA ERMINIO LECCO CARRARESE MONZA PERGOLETTESE NOVARA ALESSANDRIA PIANESE PISTOIESE PRO PATRIA COMO PRO VERCELLI OLBIA ROBUR SIENA RENATE GIRONE B ARZIGNANO V. A.J. FANO CESENA FERMANA MODENA GUBBIO PADOVA L.R. VICENZA PIACENZA VIRTUSVECOMP VERONA RAVENNA CARPI SAMBENEDETTESE REGGIO AUDACE SUDTIROL IMOLESE TRIESTINA FERALPISALÒ VIS PESARO RIMINI GIRONE C AVELLINO CATANZARO BISCEGLIE TERAMO CATANIA PAGANESE CAVESE SICULA LEONZIO MONOPOLI RENDE PICERNO TERNANA REGGINA POTENZA VIBONESE BARI VIRTUS FRANCAVILLA RIETI VITERBESE CASTRENSE CASERTANA
14a GIORNATA RITORNO – 25-26 MARZO 2020 GIRONE A
ALESSANDRIA PRO PATRIA CARRARESE MONZA COMO NOVARA GIANA ERMINIO PRO VERCELLI GOZZANO ROBUR SIENA OLBIA AREZZO PERGOLETTESE PIANESE PISTOIESE JUVENTUS U23 PONTEDERA ALBINOLEFFE RENATE LECCO GIRONE B A.J. FANO MODENA CARPI ARZIGNANO V. FERALPISALÒ RAVENNA GUBBIO PIACENZA IMOLESE VIS PESARO L.R. VICENZA TRIESTINA REGGIO AUDACE CESENA RIMINI SAMBENEDETTESE SUDTIROL PADOVA VIRTUSVECOMP VERONA FERMANA GIRONE C BARI BISCEGLIE CASERTANA REGGINA CATANZARO CAVESE PAGANESE TERNANA POTENZA AVELLINO RENDE VIRTUS FRANCAVILLA RIETI VIBONESE SICULA LEONZIO CATANIA TERAMO PICERNO VITERBESE CASTRENSE MONOPOLI
15a GIORNATA RITORNO – 28-29-30 MARZO 2020 GIRONE A
ALBINOLEFFE PERGOLETTESE AREZZO CARRARESE JUVENTUS U23 ALESSANDRIA LECCO PONTEDERA MONZA PISTOIESE NOVARA OLBIA PIANESE RENATE PRO PATRIA GOZZANO PRO VERCELLI COMO ROBUR SIENA GIANA ERMINIO GIRONE B ARZIGNANO V. RIMINI CESENA GUBBIO FERMANA CARPI PADOVA FERALPISALÒ PIACENZA A.J. FANO RAVENNA L.R. VICENZA SAMBENEDETTESE SUDTIROL TRIESTINA IMOLESE VIRTUSVECOMP VERONA MODENA VIS PESARO REGGIO AUDACE GIRONE C AVELLINO CASERTANA BARI PAGANESE BISCEGLIE MONOPOLI CATANIA CATANZARO CAVESE VITERBESE CASTRENSE PICERNO RENDE REGGINA RIETI TERNANA TERAMO VIBONESE POTENZA VIRTUS FRANCAVILLA SICULA LEONZIO
RECUPERO 10a GIORNATA RITORNO – 1° APRILE 2020 GIRONE A
ALESSANDRIA AREZZO CARRARESE NOVARA GIANA ERMINIO PISTOIESE LECCO ALBINOLEFFE MONZA PIANESE OLBIA GOZZANO PONTEDERA COMO PRO VERCELLI PRO PATRIA RENATE JUVENTUS U23 ROBUR SIENA PERGOLETTESE GIRONE B A.J. FANO CARPI ARZIGNANO V. RAVENNA CESENA RIMINI FERALPISALÒ IMOLESE FERMANA MODENA GUBBIO SUDTIROL PADOVA TRIESTINA PIACENZA VIS PESARO REGGIO AUDACE L.R. VICENZA VIRTUSVECOMP VERONA SAMBENEDETTESE”