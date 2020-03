E’ di pochi minuti fa l’indiscrezione su un presunto stop al campionato dilettantistico. “Tuttoseried.com” rilancia scrivendo che, le giornate di stop potrebbero addirittura essere due. Ecco quanto si legge: “Bloccati i gironi, campionato fermo per due settimane. Domenica prossima era già prevista la sosta da calendario per il Torneo di Viareggio che, comunque, molto probabilmente sarà cancellato. Nel pomeriggio è attesa l’ufficialità dal Dipartimento ma perché questa decisione del Presidente Sibilia? Il Numero 1 della LND ha dimostrato, rispetto ai colleghi dei piani alti, coerenza e attenzione non solo per i tifosi ma anche per gli atleti e per i dirigenti. La decisione nasce dopo aver letto le linee guida, ieri sera, del Governo. Oggi, parlandoci chiaramente, molte strutture di serie D non potrebbero garantire la giusta sicurezza sanitaria negli impianti sportivi. Non ci sono vite di serie A e di serie D, certo, ma rischiare tra i dilettanti sarebbe imprudente e più grave. Per questo è giusto preservare i tifosi ma anche atleti e dirigenti senza spezzettare il campionato rischiandolo di falsare tutto. Due settimane di stop. Ci rivediamo il 22. Molto probabilmente tutti a porte chiuse”.