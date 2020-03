Sembrano arrivare buone notizie per i turisti bergamaschi che, attualmente, sono in quaranta presso l’hotel Mercure di Palermo. I turisti facevano parte del gruppo che ha visto il primo contagio di Covid-19 nel capoluogo siciliano e, secondo quanto scrive “Repubblica”, dopo aver effettuato i tamponi non sono risultati positivi. Per loro, in quarantena dal 25 febbraio, potrebbero presto riaprirsi per porte dell’hotel che li sta ospitando.