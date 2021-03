«La stagione fallimentare della Juve era abbastanza prevedibile. Come detto, dalla scorsa estate, Pirlo non aveva la patente per allenare questa squadra. Grave errore di Agnelli nella scelta del mister. Squadra costruita male con i soli Chiesa e Kulusevski che si salvano. A novembre, dissi che in quarta serie c’erano dieci allenatori più preparati di Pirlo, il quale gode dell’immunità di tutta la stampa, ma va giudicato per l’allenatore che è, non per il fenomeno che è stato in campo».

Queste le parole pubblicate su Twitter di Michele Criscitiello, giornalista sportivo di Sportitalia, in merito ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus.