Le varianti di Coronavirus continuano a spaventare l’Italia intera, il dpcm del premier Draghi potrebbe cambiare con misure ancora più restrittive. Tra queste potrebbero esserci, bar e ristoranti chiusi tutto il giorno il sabato e la domenica anche nelle regioni che si trovano in fascia gialla. È una delle misure che potrebbe essere decisa dal Cts convocato alle 17 per decidere le modifiche al Dpcm entrato in vigore il 6 marzo.

Secondo quanto riporta il “Corriere della Sera”, gli esperti del comitato tecnico scientifico hanno raccomandato misure più severe di quelle in vigore «per contenere i contagi» e suggerito di ripristinare i divieti applicati nel fine settimana durante le festività natalizie. Si tratta delle misure previste attualmente per la fascia arancione. Si prevede il divieto di apertura di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie per l’intera giornata e viene consentito l’asporto di cibo e bevande fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per ristoranti, enoteche e vinerie. Ma anche la consegna a domicilio.