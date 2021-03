La Lega Calcio Serie A, la Figc e il Coni, hanno scritto una lettera al premier Mario Draghi in merito a un piano per rimodernare le infrastrutture sportive in Italia.

Di seguito la lettera riportata da “Calcio e Finanza”:





“Illustrissimo Presidente,

Ci rivolgiamo a Lei in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri e attuale titolare della delega governativa per lo sport per rinnovarle un appello che già avanzammo al Suo predecessore Giuseppe Conte, allegandole la lettera inviata lo scorso 19 dicembre.