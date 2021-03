Incredibile quanto successo nelle strade di Bagheria, un vero e proprio inseguimento tra la Polizia e tre giovani che avevano appena rubato una Lancia Y.

Secondo quanto riporta “Blogsicilia.it”, tutto è iniziato quando i tre giovani non si sono fermati all’Alt della Polizia, anzi hanno accelerato per seminare gli agenti. E’ nato un inseguimento che si è concluso sulla statale 113. I carabinieri per fare fermare l’auto hanno esploso anche alcuni colpi di pistola in aria. Alla fine in due sono riusciti a scappare, mentre un giovane è stato arrestato, la corsa si è fermata contro un muro di contenimento. Colui che è stato arrestato si chiama Rino Cristian Trenzetti di 19 anni, fermato per resistenza, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e ricettazione in concorso.