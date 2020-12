Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato di Aurelio De Laurentiis in un editoriale per “Tuttomercatoweb.com”.

“l Napoli quest’anno ha chiuso in perdita il bilancio ma grazie alle riserve accumulate negli anni, De Laurentiis non ci ha rimesso se non qualche soldo sul compenso annuo per lui e la sua famiglia. Se aggiungiamo i soldi che sta buttando a Bari (tanti quelli dello scorso anno) capiamo che per il numero 1 del Napoli non è un momento facile“