Attraverso i propri canali ufficiali la Turris ha espresso la propria solidarietà a Salvatore Caiata, presidente del Potenza, in seguito al tentativo di aggressione subito nella giornata di ieri.

Ecco quanto riportato:





“La S.S. TURRIS CALCIO esprime massima solidarietà e vicinanza al presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, in relazione al tentativo di aggressione subito ieri all’esterno dello stadio “Viviani”.

“Ogni forma di violenza va sempre condannata – dice il presidente Antonio Colantonio -. Chiaramente, non entro nel merito delle dinamiche e dei malumori che possono esserci in un’altra piazza; dico solo che nel calcio ci vorrebbero maggiore riconoscenza e memoria lunga nel giudicare le dirigenze. Spero – conclude Colantonio – che il calcio a Potenza possa continuare a farlo Caiata dopo i grandi risultati della sua gestione”.