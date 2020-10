I professor Andrea Crisanti, virologo e direttore della microbiologia di Padova, ha rilasciato una intervista all’Ansa.

Queste le sue parole: “Parlare di mascherine, solo di mascherine sì o mascherine no, non va bene, servono invece più interventi del Governo di sorveglianza e prevenzione: lo stop al virus non arriva solo dall’uso di mascherine o dalla riduzione degli orari dei locali pubblici o dei trasporti, servono più tamponi, implementazione dell’app Immuni, tutte cose che potrebbero essere fatte con i fondi del Mes.

Non si può pensare che l’argine al virus possa essere fatto solo con i divieti imposti ai cittadini. Lo stesso esecutivo, deve intervenire con le proprie forze implementando tutte le attività di controllo e tracciamento; io da cittadino sono disposto a fare dei sacrifici se vedo d’altro canto anche dal Governo un intervento deciso in tema di investimenti, per quanto riguarda le mascherine. La Covid, è uguale dappertutto, è sbagliato fare differenziazioni”.