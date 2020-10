Via libera anche della Camera alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni svolte ieri in Aula dal Ministro della Salute Roberto Speranza sulle misure di contenimento del Covid19. I sì sono stati 253, i no 3, gli astenuti 17. L’opposizione non ha votato. Il voto proroga lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio.

Obbligo della mascherina anche all’aperto, tampone per chi arriva da otto Paesi europei ad alto contagio (Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia), rafforzamento e proroga dell’app Immuni.

Sono alcune delle novità che il governo si prepara ad approvare con un decreto Covid, che disegna la cornice normativa delle misure anti contagio, e un nuovo dpcm della durata di un mese che definirà nello specifico gli interventi. La bozza del decreto legge, nell’allungare l’orizzonte temporale delle norme al 31 gennaio 2021 alla luce della proroga dello stato di emergenza, tratteggia già alcune delle novità: la principale è l’obbligo di mascherine all’aperto. Per chi viola le disposizioni restano multe salate.