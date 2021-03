Nuovo caso di positività al Coronavirus in Serie B, stavolta si tratta della Cremonese. Infatti il club grigiorosso ha annunciato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale la positività di un componente dello staff.

Di seguito la nota:





“U.S. Cremonese comunica che durante una serie di controlli è stata evidenziata la positività al Covid-19 di un componente dello staff, immediatamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali. In ottemperanza alla normativa in materia e al protocollo in vigore, su indicazione dell’ATS di Cremona il gruppo squadra ha iniziato l’isolamento fiduciario con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento”.