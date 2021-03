Clima teso in casa Benevento, dove i risultati faticano ad arrivare e lo spogliatoio non è affatto sereno.

Secondo quanto riporta “Il Mattino”, contro lo Spezia in un match decisivo per la lotta retrocessione in Serie A, mancheranno Schiattarella e Insigne. Il motivo? Una lite tra i due in allenamento, complice un duro contrasto di gioco, che ha fatto scattare la scintilla tra i due. Il tecnico Inzaghi è stato costretto a escluderli entrambi per motivi disciplinari, i due non sono stati convocati.