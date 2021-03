«La Sicilia? Il mio legame con la Sicilia è ancora molto forte, non esiste estate in cui io e la mia famiglia non ci passiamo almeno un paio di settimane. Lì riesco a ricaricarmi completamente, a contatto con il mare, con i profumi della mia terra, con parenti e amici. Palermo resta sempre una delle mie città preferite, una delle prime squadre tifate da ragazzino, la maglia rosanero ha sempre il suo fascino, in più la città è bellissima e mi piace davvero molto. Quando ne ho occasione è sempre un piacere visitarla, anche per l’ottima cucina palermitana.

Allenare il Palermo un giorno? Da calciatore sono stato molto vicino a indossare quella maglia e devo dire la verità mi è rimasto un grande rammarico, soprattutto perché erano gli anni d’oro del Palermo in serie A. In futuro mi auguro che il Palermo possa ritornare a calcare i grandi palcoscenici che la città merita. Per quanto riguarda me, mai dire mai». Queste le parole dell’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, rilasciate ai microfoni di “La Repubblica” in merito a un possibile futuro nel Palermo.