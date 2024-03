Cremonese passa a Modena sul finale, Stroppa: «Tanto dipenderà dalla sfida contro il Como»

Al termine del match tra Modena e Cremonese, terminato o-1, il tecnico degli ospiti si è espresso in conferenza stampa per parlare del match.

Di seguito le sue parole:

«Episodio finale che conferma che non molliamo mai, siamo concentrati fino all’ultimo. In dieci contro undici comunque il Modena ha preso un palo, quindi per gli episodi si poteva vincere come perdere. Prestazione eccellente, ma un gradino sotto come precisione nel fare le cose. Abbiamo sbagliato tante volte l’ultimo passaggio, anche nelle ripartenze e nel palleggio. Non siamo andati al tiro con convinzione nel primo tempo, ma eravamo in controllo. Per il resto, ripeto: nel finale può succedere di tutto. Peccato per l’espulsione, Johnsen ha commesso un’ingenuità e il rosso è giustissimo. Perdiamo un calciatore molto importante. Peccato, perché gestendo meglio lui poteva darci grande pericolosità davanti.

La prestazione è piaciuta, ricordiamoci che il Parma qui ha preso tre gol. Il Modena gioca un gran calcio, ed è difficile affrontarlo nelle partite come stasera in cui non ti dà respiro. Abbiamo tenuto botta e ripeto: per gli episodi potevamo andare sotto, ma alla fine ci portiamo a casa una vittoria importantissima. Potevamo fare meglio certe cose, ma il calcio è questo.

Potrei dirvelo solo tra un po’. Prima della partita eravamo quarti, ora siamo secondi e sabato prossimo sfidiamo il Como. Dipenderà da quel risultato, vero, ma resteranno nove gare. Non bisogna mollare, continuo a ripeterlo. Solo a fine campionato faremo i conti, serve vincere più gare possibili. Poi vedremo cosa faranno gli altri.

Entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto per vincere i duelli a tutto campo. La pressione è stata costante sempre. Penso che nelle ripartenze nel primo tempo potevamo essere più bravi, per il resto gara equilibrata che poteva essere decisa da ambo le parti con un episodio».