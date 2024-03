Pari a reti bianche in Ascoli-Reggiana, Nesta: «Se non si fa gol le partite non si vincono»

Al termine del match tra Bari e Spezia, terminato 1-1, il tecnico degli ospiti si è espresso in conferenza stampa per parlare del match.

Di seguito le sue parole:

«Il primo tempo è stato equilibrato, ci siamo ritrovati a fare la partita sui binari preferiti dai nostri avversari. Nella ripresa la sfida è cambiata, loro sono calati un po’ e noi siamo riusciti a creare qualche problema, cominciando a giocare di più. Abbiamo avuto tre grandi occasioni nel secondo tempo e dovevamo sfruttarle: vedevo i presupposti per segnare, anche dopo la superiorità numerica per l’espulsione di Viviano, ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Mi dispiace se qualcuno contesta la prestazione di Antiste: è in calo, ma oggi sapevamo che sarebbe stata una battaglia e con solo Cigarini e Bianco saremmo stati troppo esili. Per questo motivo l’ho schierato dal primo minuto.

Sampirisi è uscito in tempo, ha sentito dolore prima della fine del primo tempo. Bardi ha stretto i denti dopo un fastidio alla caviglia già accusato in precedenza ma si è fatto male di nuovo. Kabashi? Speriamo di recuperarlo per la prossima partita. Loro hanno speso tanto nel primo tempo, noi abbiamo giocato tante palle sporche ma poi l’Ascoli è calato nella ripresa. Tutte le squadre sono alla nostra partita. Oggi abbiamo avuto le chance per segnare e abbiamo rischiato solo una volta, ma se non si fa gol le partite non si vincono».