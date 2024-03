La Sampdoria ne fa tre alla Feralpi, Pirlo: «Dovevamo cancellare sconfitta di Cremona»

Al termine del match tra Feralpisaò e Sampdoria, terminato 1-3, il tecnico degli ospiti si è espresso in conferenza stampa per parlare del match.

Di seguito le sue parole:

«Dovevamo cancellare la sconfitta di Cremona, oggi era una partita fondamentale per la classifica. L’unico obiettivo era venire a Piacenza e vincere. Peccato aver concesso quell’unica occasione che poteva farli rientrare in partita. Poi abbiamo controllato la partita e meritato la vittoria.

De Luca vuole migliorarsi e si allena sempre bene. Questi sono i frutti del lavoro, aveva bisogno di fare gol. Oggi ne ha fatti due e ha lavorato molto per la squadra, correndo sempre. Grande protagonista.

Verre è un ragazzo molto sensibile e ha sofferto in questo periodo. Aveva bisogno di una gara del genere, voleva essere a disposizione della squadra. Questo non deve essere il suo punto di arrivo, ha tantissime qualità e ha un livello tecnico da Serie A. I risultati arrivano anche per lui, è diverso dai nostri altri giocatori e ci servirà. Voleva dimostrare tutto il suo valore ed aiutare i compagni, ha fatto gol, assist e si è procurato un rigore. Ha sempre avuto pressioni perché la gente da lui si aspetta tanto, è ancora in tempo per dimostrare il suo valore.

Se vinci vai avanti, se perdi rimani lì. Dobbiamo concentrarci su ogni partita per vincerle tutte e dare continuità. In trasferta sentiamo meno la pressione del nostro pubblico che anche oggi era numerosissimo. Sempre uno spettacolo giocare davanti a loro. Giusto iniziare a giocare disinvolti anche a Marassi, l’approccio deve essere questo. Abbiamo le qualità e lo abbiamo dimostrato su questo campo difficile, nonostante i tanti giocatori assenti.

Esposito va gestito ancora, ma lo avremo a disposizione per qualche minuto. L’obiettivo sarà non prendere più gol, è determinante. Leoni è talmente intelligente da poter giocare a questo livello. Non siamo capaci di non giocare, se ci abbassiamo rischiamo solo di prendere gol. Normale provare a giocare sempre, se giochi ti diverti, se la lasci agli altri fai molta più fatica. Dobbiamo imporci contro chiunque».