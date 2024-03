Venezia sconfitto a Como, Vanoli: «Promozione? Squadra più lucida arriverà fino in fondo»

Al termine del match tra Como e Venezia, terminato 2-1, il tecnico degli ospiti si è espresso in conferenza stampa per parlare del match.

Di seguito le sue parole:

«È stata una grandissima prestazione oggi da parte nostra. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la gara di oggi. Dobbiamo provare a rimanere attaccati al treno promozione. Nel primo tempo siamo stati un po’ imprecisi nell’ultimo passaggio, nella ripresa abbiamo espresso un calcio di alto livello. Abbiamo preparato la partita sull’ampiezza, forse l’abbiamo sfruttato poco. Questi aspetti vanno migliorati, ci servono per poter concretizzare. Dispiace essere puniti così dopo una prestazione del genere. Adesso dobbiamo essere bravi a ripartire. Penso che fosse il centrocampista perfetto, quando devo fare vedere qualcosa ai miei centrocampisti prendo da lui. Ora non so se sia lui l’allenatore o meno.

“Per noi è importantissimo, come lo è per la sua nazionale. Ce lo teniamo stretto, siamo fortunati ad averlo. Ha dimostrato anche oggi il suo valore. Promozione? È la Serie B. È un campionato lungo, complicato, bisogna stare attentissimi ogni partita. Secondo me la squadra più lucida arriverà fino in fondo. Noi dobbiamo migliorare nell’ultimo terzo di campo».