Il Como batte nel finale il Venezia, Roberts: «Soddisfatto della vittoria»

Al termine del match tra Como e Venezia, terminato 2-1, il tecnico dei padroni di casa si è espresso in conferenza stampa per parlare del match.

Di seguito le sue parole:

«Questa settimana era importantissima per noi. Chiudiamo con sette punti su nove, un ottimo bottina. Partita difficile oggi, conosciamo tutti il valore del Venezia, una squadra molto forte. I giocatori sono stati fantastici durante tutta la settimana, si meritano questa vittoria.

Sono soddisfatto della vittoria. I ragazzi hanno lavorato duramente per vincere oggi, non penso ci sia stata molta differenza tra le due squadre. È stata una gara combattuta. Inoltre è il primo big match che vinciamo, è uno step in avanti nel nostro percorso.

Non conosco le condizioni di Bellemo attualmente. È il nostro capitano, il nostro leader. Speriamo sia solo un affaticamento. È stato bello rivedere Patrick in campo, ci ha promesso che avrebbe segnato nei pochi minuti che aveva, e ha mantenuto questa promessa. È un rientro importantissimo per il prossimo mese.

Non so cos’è successo. Chiaramente non siamo stati sul pezzo dopo il vantaggio e siamo stati puniti. Analizzeremo attentamente la situazione in settimana, in modo da migliorare in vista della prossima partita.

Iovine ha avuto un infortunio qualche settimana fa, dobbiamo fare attenzione con lui. Sarebbe stato un rischio farlo ripartire dall’inizio. È anche nato suo figlio Tommaso. Abbiamo preferito partire con Marco Curto, che è un ottimo giocatore».