Cremonese-Palermo, Dionisi: «Verre giocatore importante per la squadra. Tifosi encomiabili»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Alessio Dionisi ha rilasciato le seguenti parole:

«Ingresso positivo di tutti, quando la squadra c’è chi entra ne beneficia. Sono contento per Verre, giocatore importante per questa squadra il suo ingresso determinante nel gioco, sono contento per Matteo. Ho giocatori bravi. Li devo alternare fino a trovare un equilibrio diverso. Devono accettare tutti che siamo una squadra, Roberto la partita precedente è uscito a fine primo tempo, oggi aveva lo spirito giusto per credere su un pallone dove magari altri non ci avrebbero creduto. Da fuori l’abbiamo spinto tutti. Questo lo meritavano i ragazzi. E’ solo una vittoria, la prima in campionato però è a Cremona contro una delle squadre più attrezzate. I nostri tifosi sono encomiabili, devono crederci anche noi e da noi pretendono. Sono convinto che se imbocchiamo la stessa strada anche nelle difficoltà ci ritroveremo. Oggi le difficoltà le abbiamo superate grazie a tutti e al nostro pubblico che anche se in trasferta si faceva sentire. Sarò felice di riabbracciarli in casa e giocare davanti a loro in maggioranza. Cosenza? Poche ansie da prestazioni o risultato, giochiamo contro una squadra che ha giocato bene e ha messo tutte in difficoltà. Sappiamo di aver subito quando non meritavamo nelle scorse partite, dobbiamo prepararci al meglio mentalmente».