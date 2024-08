Cremonese-Palermo, Dionisi: «Abbiamo fatto una prestazione gagliarda»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Alessio Dionisi ha rilasciato le seguenti parole:

«Oggi è stata difficile ma lo sapevamo a prescindere dal nostro percorso iniziale, per strappare una vittoria servivano tutte le energie in campo, crederci su ogni pallone e cosi è stato e poi vieni premiato. Loro ci hanno messo in difficoltà, nel secondo tempo la sensazione era che li avremmo messi in difficoltà anche noi, i ragazzi ci hanno creduto, non hanno mollato. Abbiamo fatto una prestazione gagliarda. Il valore della Cremonese è oggettiva, siamo doppiamente contenti per aver recuperato quello che non avevamo preso finora. Torniamo a casa, mettiamo alle spalle questa partita e pensiamo alla prossima».