Cremonese-Palermo, Insigne: «Una vittoria importantissima su un campo difficile, bravi a non mollare»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club Roberto Insigne ha rilasciato le seguenti parole dopo Cremonese-Palermo:

«Una vittoria importantissima su un campo difficilissimo, siamo stati brava non mollare e portare a casa il risultato. Sono molto contento per il gol soprattutto perche aiuta la squadra in un momento di difficoltà. Settore ospiti gremito? Una bellissima sensazione, come ogni partita ci seguono in tanti, per noi un orgoglio avere tifosi così. Contro il Cosenza non sarà facile, ma giocheremo a casa nostra davanti ai nostri magnifici tifosi speriamo di fare una bella prestazione».