Cremonese-Palermo, Corini: «Entusiasmo tifosi? Abbiamo lavorato tanto per creare questo clima»

Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Cremonese.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Tifosi e pressione? Il concetto della tifoseria quando si creano determinate condizioni è risaputo. In un anno e mezzo abbiamo messo detto tanti anticorpi. Sappiamo che bisogna lavorare e vincere le partite. Ogni settimana abbiamo lavorato per creare questo clima. Noi tutti vogliamo fare cose importanti ma ci sono anche squadre molto importanti. Sappiamo è solo il micro obiettivo del l’allenamento ci ha portati fin qui. La pressione se riesco a renderla migliore puoi sfruttarla. Aurelio? Nella parte iniziale non era facile per lui ma è riuscito a star dentro e a fare una partita molto importante. Ha fatto 95 minuti molto bene anche atleticamente oltre che tatticamente. Ostacolo vendita biglietti? Sui biglietti non posso dir niente, spero che più palermitani possibili possano accedere».