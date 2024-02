Cremonese-Palermo, Corini: «Traoré ha talento, dimostrerà le sue qualità»

Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Cremonese.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Traorè? Ha talento e deve aumentare la sua conoscenza. L’esordio è stato un regalo ma sono sicuro che quando entrerà farà notare le sue qualità. Non influirà la gara con la Ternana sulle scelte di sabato. Si valuta ciò che sarà meglio per la cremonese. Spesso vi ho raccontato che in alcuni periodi spesso sono mancati giocatori non ottimali. Sono mancate le punte esterne e dunque qualche difficoltà l’abbiamo avuta. Diakitè e Ranocchia hanno alzato il livello proprio perché la squadra stava facendo un percorso di un certo tipo».