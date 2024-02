Cremonese-Palermo, Corini: «Nel nostro cuore sappiamo bene cosa vogliamo e sappiamo quanto stiamo lavorando»

Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Cremonese.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Clima? Anche io a 30 anni avevo delle emozioni e per me il focus sta nelle parole del direttore. Nel nostro cuore sappiamo bene cosa vogliamo e sappiamo quanto stiamo lavorando. Vivere l’emozione dello stadio ti lascia dentro l’emozione ma sappiamo anche quanto è stata dura affrontare certe situazioni. Attraverso il lavoro non dobbiamo avere paura di niente. Oggi sono nelle condizioni di poter fare del meglio per quello che sono gli obiettivi».