Cremonese-Palermo, Corini: «Contro il Como difeso bene e sofferto poco»

Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Cremonese.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Rivedendo la partita abbiamo difeso bene e a parte due situazioni la squadra ha sofferto poco. Quando poi abbiamo segnato siamo tornati a sviluppare quello che sappiamo. Bisogna dare meriti al Como ma dentro i 90 minuti le avversarie possono prendere campo ma poi il Como ha fatto poche occasioni solo con Kone. Dopo la squadra ha consolidato e portato il risultato a casa. Posizione Ranocchia? Io penso che non siamo riusciti ad essere qualitativi per portare a Filippo i palloni giusti. Noi non riuscivamo ad uscire da questa pressione. Dentro i 95′ l’avversario riesce ma se lavori poi le squadre si dilatano. Sapevo che il Como si sarebbe dilatato e avrebbe lasciato degli spazi. Possiamo avere esterni qualitativi e questa squadra mi da la possibilità di gestire la gara a seconda dell’andamento della stessa».