Corriere dello Sport: “Palermo verso la Reggiana. Si ferma Aurelio, torna Ranocchia”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara del Palermo contro la Reggiana e le condizioni di Ranocchia e Aurelio.

Nell’ambito della preparazione del Palermo per la prossima partita contro la Reggiana, ci sono alcuni sviluppi chiave riguardanti la squadra e la strategia di formazione del tecnico Mignani. Filippo Ranocchia, dopo un periodo di adattamento e inserimento progressivo nel gruppo, è pronto a tornare titolare sabato, anche se la sua posizione tattica è ancora da definire. Questo ritorno è un segnale positivo per il centrocampo del Palermo, che continua a operare con lo schema già visto nelle prime partite sotto la guida di Mignani, probabilmente mantenendo una formazione con due centrocampisti centrali e Di Francesco a supporto delle due punte.

Il problema muscolare che ha colpito Aurelio è un contrattempo per la squadra, soprattutto perché riduce le opzioni per la fascia destra, dove Palermo ha bisogno di un giocatore capace di muoversi efficacemente in attacco e difesa. Con l’assenza di Di Mariano, la necessità di trovare una soluzione valida per quella posizione è diventata ancora più urgente. Al momento, Buttaro sembra il candidato principale per occupare quel ruolo, ma Segre emerge come un’alternativa possibile, soprattutto considerando che con il ritorno di Ranocchia, il suo ruolo abituale nel centrocampo potrebbe essere meno garantito.

Quindi, mentre Mignani affina la strategia per affrontare la Reggiana, il Palermo si prepara ad affrontare sfide significative sia in termini di formazione che di tattica, cercando di ottenere una vittoria fondamentale per il morale e la classifica.