Cremonese-Catanzaro, Tsadjout: «Stagione di alti e bassi. Adesso abbiamo una grande opportunità»

L’attaccante della Cremonese, Frank Tsadjout, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il ritorno della semifinale playoff che si terrà sabato sera contro il Catanzaro. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Dopo il gol di Ciofani c’era la sensazione che avremmo potuto portare a casa la gara di andata. È andata in maniera diversa, ma il pareggio non è un buon risultato. Giocare su un campo difficile come quello di Catanzaro, con tanti tifosi che hanno dato una grande spinta alla squadra rende il pareggio un ottimo risultato. Sabato avremo dalla nostra il supporto di 11/12 mila spettatori che, come noi, inseguono un sogno da realizzare insieme. È stata una stagione di alti e bassi dove c’è stata una costante: il desiderio di tutto il gruppo di portarla a termine raggiungendo qualcosa di incredibile. Non dobbiamo dimenticarci che non è mai facile dopo una retrocessione ricostruire le basi per fare qualcosa di importante. Ci siamo riusciti proprio perché all’interno del gruppo ci sono state sempre coesione e unità d’intenti. La grande rincorsa della parte centrale ci ha portato a sognare la promozione diretta che purtroppo non è arrivata per qualche passo falso. Ma allo stesso tempo c’è ancora una grandissima opportunità, siamo una squadra forte e io conto tantissimo su tutti i compagni. Il Catanzaro giocherà la partita della vita e nello stesso tempo dall’altra parte ci sarà una Cremonese forte delle sue qualità e del fatto di giocare in casa che sulla scorta di quei 50 minuti giocherà una partita all’altezza della situazione. È nelle nostre corde portare a casa il risultato. Ed è ora giusto dare ancora qualcosa in più per onorare quel percorso e raccogliere i frutti del lavoro».