Ha creato scalpore in viaggio di CR7 e Giorgina Rodriguez a Courmayeur.

Come riporta l’ANSA infatti, i carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendo accertamenti sul caso della presunta trasferta sulle nevi della coppia.





I due, dunque, potrebbero finire nei guai, in quanto il viaggio in Valle d’Aosta, zona arancione, non sarebbe infatti consentito. Secondo quanto risulta da alcune immagini rimbalzate ieri sui social network e riprese da alcune testate giornalistiche, l’attaccante della Juventus e la sua fidanzata si sono concessi una breve vacanza tra martedì 26 e mercoledì 27.