Il Catania cede due dei suoi gioielli. Si tratta di Emanuele Pecorino e Kevin Biondi.

Come riporta infatti, “La Sicilia”, è stato trovato l’accordo con la Juventus per Pecorino. L’attaccante dovrebbe firmare nelle prossime 48 ore, per poi aggregarsi alla squadra Under 23, che milita nel Girone A.





Per quanto concerne, l’altro giocatore in partenza, Biondi avrebbe già firmato il contratto con il Pordenone, ma il trasferimento avverrà soltanto nella finestra di mercato estiva.