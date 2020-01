Intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso contro il Napoli, Serse Cosmi, tecnico del Perugia, si è soffermato anche sul VAR entrato in azione per ben due volte durante il match: «L’arbitro sul nostro rigore ha avuto imbarazzo, mentre sul rigore del Napoli non ha avuto nessun imbarazzo. Onestamente nessuno aveva visto il rigore assegnato al Napoli per questo tocco di Iemmello, in un calcio senza VAR quel rigore non sarebbe mai stato fischiato perché non lo hanno visto nemmeno a Castellammare di Stabia. Nessuno in panchina aveva visto questo rigore. Il VAR può dare giustizia, ma a volte ti fa sentire fuori dal contesto calcio. Sul nostro rigore non capisco perchè ci abbia messo tanto tempo».