Arrivano aggiornamenti che riguardano Andrea Gasbarro, centrale in forza al Livorno. Il Bari ha ora come priorità la sostituzione dell’infortunato Hamlili, ma continua a seguire con molto interesse Gasbarro per rinforzare la difesa. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, sul difensore c’è anche il Palermo, che è alla ricerca di un rinforzo in difesa. Tramezzani lo considera un giocatore importante ma la sensazione è che Gasbarro possa presto trasferirsi altrove.