Cosenza, Ursino: «L’anno prossimo B più difficile. Cremonese e Palermo ci riproveranno»

Il direttore generale del Cosenza, Giuseppe Ursino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il futuro del club. Di seguito le sue dichiarazioni: «Per Tutino è stato bravo il presidente, ha nascosto tutto e poi ha deciso, telefonandomi per comunicarmi le sue intenzioni. È la cosa più logica riscattarlo, dopo 20 gol e quel campionato. Poi cosa succederà non lo so. Adesso è nostro, per noi è un grande orgoglio, è un giocatore importante. È stata una grandissima intuizione del presidente che lo ha voluto a tutti i costi. Ha fatto un grande sacrificio e vuole costruire un’ottima squadra per l’anno prossimo.

Quanto al prossimo tecnico, deve essere un giovane e con Gennaro stiamo sondando degli allenatori bravi, vediamo di chiudere per lunedì o martedì. Una base sicuramente c’è. Adesso bisogna trovare l’allenatore, in base a lui decideremo per i calciatori da prendere. Poi per quello non c’è nessun problema, il nostro direttore sportivo ha già visionato tanti giocatori e io ho le mie idee che combaciano con le sue. Prossima stagione? Sarà ancora più difficile dell’ultima. Sono retrocesse dalla A squadre importanti, saranno delle corazzate. Poi ci sono Cremonese, Palermo, che ci riproveranno. Sarà molto equilibrato. Per questo dobbiamo lavorare per prendere giocatori giovani ma importanti, costruendo con logica in base al tecnico che arriverà».