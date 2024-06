Italia-Albania, Buffon: «Tante somiglianze con il 2006. Prima gara la più delicata»

Nel prepartita di Italia-Albania, il capo delegazione della Nazionale azzurra, Gianluigi Buffon, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a pochi minuti dalla gara di esordio degli Europei:

«Ci sono tante somiglianze con il 2006. Sento parecchio determinate emozioni. La prima gara credo sia la più delicata. Ma allo stesso modo siamo spensierati. Tanti ragazzi sono giovani e Spalletti è una sicurezza. Impatto emotivo? Questo è un dilemma. Le risposte che ci attendiamo sono positive. Anche perché come ha detto il ct dobbiamo aggrapparci al gioco. Oggi Spalletti ha voluto dare un segnale ai ragazzi. Bisogna avere coraggio e determinazione di chi vuole essere protagonista. Prima di eventi simili, quando la tensione si fa sentire, ognuno ha il diritto di comportarsi come vuole nello spogliatoio senza dare fastidio. Ognuno ha il proprio modo di prepararsi nel miglior modo possibile».

Ai microfoni di SkySport è intervenuto anche Luciano Spalletti: «Sono le opportunità che ti passano davanti che fanno la differenza. Bisogna dare un senso alla vita e per farlo bisogna fare delle scelte. Non c’è situazione più bella di oggi. Vogliamo fare valere la nostra qualità. Stare in campo sarà bellissimo, non vediamo l’ora di iniziare».