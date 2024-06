Di Marzio: “Reggiana, per la panchina ballottaggio tra Abate e Viali”

Dopo il passaggio di Alessandro Nesta al Monza, la Reggiana è alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su “X”, per la panchina emiliana il ballottaggio sarebbe tra Ignazio Abate e William Viali. Il primo è reduce da una positiva stagione con il Milan Primavera è ha voglia di mettersi in gioco con un club professionistico, mentre il secondo, in rottura col Cosenza, è corteggiato anche dall’Empoli.

