Cosenza-Palermo, Tutino: «In rosa sono stato bene, ho grande rispetto per i tifosi»

Intervenuto in conferenza stampa l’ex rosanero Gennaro Tutino ha parlato dopo il pareggio contro il Palermo chiarendo anche una polemica nata nella gara di andata.

Ecco le sue parole:

«C’è stato un po’ di casino e una propaganda mediatica, Canotto ha segnato all’ultimo minuto, ho fatto questa corsa. Hanno tirato una cosa e di istinto l’ho ributtata indietro, ma non ho nulla contro il Palermo e la sua tifoseria. Infatti non ho esultato. A Palermo sono stato benissimo, ho tanto rispetto per i miei ex compagni e per i tifosi, c’è stata una grossa incomprensione nel girone di andata».