Cosenza-Palermo, Buttaro festeggia il gol sui social: «Il silenzio dà una risposta a tutto» (FOTO)

Dopo circa quattro mesi, Alessio Buttaro è tornato in campo con la maglia del Palermo. Ai margini delle scelte di Eugenio Corini, il difensore classe 2002 è partito titolare oggi pomeriggio a Cosenza per sostituire lo squalificato Di Mariano. Il numero 25 rosanero non ha tradito la fiducia di mister Mignani, andando a dirittura a segno in occasione del momentaneo 0-1.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Alessio Buttaro ha pubblicato un post per festeggiare la rete realizzata allo stadio Marulla: «Il silenzio dà una risposta a tutto».