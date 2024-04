Cremonese-Ternana: anche Chiara Ferragni presente allo Zini (FOTO)

Ospite d’eccezione presente oggi pomeriggio allo stadio Giovanni Zini, dove si è giocato il match della 33esima giornata di Serie B tra Cremonese e Ternana e terminato con il risultato di 1 a 2. Attraverso le Instagram stories, Valentina Ferragni ha postato una foto nella quale è presente anche la sorella Chiara. La nota influencer, al centro delle voci del gossip per via del divorzio con Fedez, si è concessa a qualche selfie, come riferito da Cremonaoggi.it, mentre prosegue il suo silenzio social dal 30 marzo.

