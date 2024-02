Corriere dell’Umbria: “Ternana all’assalto del Palermo. Ballottaggio Raimondo-Favilli”

L’edizione odierna de “Il Corriere dell’Umbria” fa il punto in casa Ternana in vista della partita di stasera contro il Palermo.

Entrambe le squadre vengono dagli amari pareggi di sabato: i rosanero hanno sciupato un’occasione importante nelle mura della Cremonese mentre i rossoverdi non sono andati oltre lo 0 a 0 contro il Lecco. Roberto Breda potrebbe optare per un piccolo turnover visto che la prossima giornata ospiterà la capolista Parma allo stadio Liberati. Con Pereiro sicuramente confermato, si prevede una staffetta tra Raimondo e Favilli, mentre per Distefano potrebbe esserci, a gara iniziata, un minutaggio ben superiore al breve impiego nel finale di sabato scorso. In difesa possibile ballotaggio Lucchesi-Dalle Mura. In mediana si ipotizza il rilancio di Faticanti dal primo minuto affiancato dall’ex Luperini o da deBoer.