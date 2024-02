Palermo-Ternana, Breda: «Grande risultato. Luperini ha fatto la storia qui»

Il tecnico della Ternana Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo un po’ queste caratteristiche e la capacità di andare a prendere alti gli avversari. Lo avevamo fatto a Reggio Emilia ed è andata bene. La squadra ha avuto voglia di giocare. Bene, siamo contenti e sono orgoglioso dei ragazzi. Una grande partita, un grande risultato, ci voleva. Luperini ha fatto la storia qui e lo conoscete, sappiamo che ha queste caratteristiche. Tutti abbiamo fatto una partita importante a livello mentale e fisico. Abbiamo continuato a sviluppare in avanti, volevamo dimenticare la gara contro il Lecco. Noi sapevamo che potevamo fare una partita importante».

«Se mi aspettavo un calo fisico del Palermo? Noi spingiamo e anche all’andata abbiamo continuato a giocare, ma forse loro facevano fatica a fare metri e creare situazioni. Loro sono partiti meglio ma sappiamo che nel tempo veniamo fuori. Nel modo di giocare abbiamo rotazioni e cerchiamo di cambiare e prenderli in maniera diversa. Raimondo sta facendo bene ma abbiamo tanti ragazzi giovani. A me piacciono i giocatori bravi, poi la classifica è quella con un gruppo di qualità. Dobbiamo continuare così. Ci godiamo la vittoria e da domani pensiamo al Parma. Conoscevo le caratteristiche del Palermo? Se non conosci gli avversari dobbiamo cambiare mestiere. Loro se li fai correre all’indietro gli viene complicato, l’abbiamo preparata in due giorni ma su cose che conoscevamo già. In B ogni gara ha una storia a sé. Al mio arrivo la squadra aveva 6 punti, per me è stato importante far che possiamo fare risultati anche dove non ci si aspetta. La B a volte anche con un punto fa la differenza, noi vogliamo giocarcela con le nostre armi e la B non ti perdona nulla».