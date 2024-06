Corriere dello Sport: “Zanetti per il Verona. Il Monza torna su Nesta, tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Aspettando gli ultimi incastri delle panchine, i club di Serie A iniziano a muovere i primi passi ufficiali sul mercato in vista delle scadenze dei riscatti. È già tempo quindi di decisioni e comunicazioni anche a Cagliari, dove è stata esercitata l’opzione per il prolungamento di Yerry Mina (29): nel suo contratto verrà inserita una clausola rescissoria, quindi si tratta di un’operazione mirata e in prospettiva qualora altri (in Brasile o in Italia) lo volessero.

Molto in ogni caso dipenderà dal futuro di Alberto Dossena (25), nel mirino del Como e di altre società di A: il classe ’98 costa circa 7 milioni. Nei piani dei sardi c’è sicuramente ancora Leonardo Pavoletti (35) e adesso si aspetta solo il nuovo allenatore per capire come proseguire il matrimonio con l’attaccante. Di certo, non verrà esercitato il riscatto per Eldor Shomurodov (28) a 9 milioni tanto che un suo futuro ancora in Sardegna potrebbe essere considerato solo più avanti e ad altre condizioni. Cadrà anche l’opzione fissata a circa 4 milioni per il riscatto di Gaetano Oristanio (21): la cifra viene considerata infatti troppo alta, ma con uno sconto si può chiudere.

RITORNO DI FIAMMA. Invece il Lecce pensa sempre a Dani De Wit (26), centrocampista olandese vicinissimo a gennaio e adesso svincolatosi dall’Az Alkmaar. I salentini intendono rafforzare la rosa attuale e sono alla ricerca di rinforzi in difesa, sulle fasce, a centrocampo con due mezzali e in attacco. La volontà è quella poi di trattenere Patrick Dorgu (19), mentre Nikola Krstovic (24) è finito nel mirino del Genoa. I liguri, insieme all’Empoli, hanno effettuato un sondaggio anche per Matteo Brunori (29) ma tra le piste più calde di questi giorni c’è soprattutto quella che porta a Fabio Miretti (20). Il club ligure ha infatti alzato il pressing sul giocatore con l’ok di Alberto Gilardino che stima molto il ragazzo. Restando a centrocampo, i riflettori del Como restano posizionati su Daniel Boloca (25) del Sassuolo, mentre Andrea Pinamonti (25), sempre del Sassuolo, e Andrea Belotti (30) della Roma sono tra i preferiti per il reparto avanzato. Va invece ancora decifrato il futuro di Caleb Ekuban (30). Il ragazzo, in scadenza di contratto, si è preso del tempo prima di comunicare la sua decisione definitiva al Genoa.

DOPPIA PISTA PER DIFRA. Tornando alle panchine, i piani del Monza su Marco Baroni (60) si sono complicati dopo l’affondo della Lazio. L’altro nome caldo resta così Alessandro Nesta (48) che, per Adriano Galliani, rappresenta una sorta di scommessa affascinante insieme ad Andrea Pirlo (45). Ricordiamo che l’ex difensore rossonero ha preso del tempo con la Reggina proprio perché in attesa di un segnale dalla società biancorossa. Il Verona sente di avere in pugno Paolo Zanetti (41), mentre il Torino attende l’ok dal Venezia per Paolo Vanoli (51) che è stimato anche dal Cagliari; i rossoblù seguono anche un altro nome, al momento top secret. Nel contratto del tecnico classe ‘72 è scattata una clausola da 1 milione con la promozione in A. Punto interrogativo infine sulla panchina dell’Udinese: ad oggi non c’è l’accordo con Fabio Cannavaro (50) per il rinnovo. Piace Eusebio Di Francesco (54), già in orbita Venezia.