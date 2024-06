Corriere dello Sport: “Catanzaro, Vandeputte e Fulignati verso l’addio? I club interessati”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Catanzaro con Vasndeputte e Fulignati verso l’addio.

Senza problemi, avanti spediti su tutti i fronti, anche sul quello economico-finanziario. Il Catanzaro, nelle mani della famiglia Noto da 7 anni, ha superato agevolmente tutti gli adempimenti per l’iscrizione al prossimo torneo di serie B. Col pieno rispetto di tutti i parametri previsti, con in testa il deposito della prescritta fideiussione, da questo fine settimana il Catanzaro potrà fare le sue scelte tecniche in vista della prossima stagione.

INCONTRI RAVVICINATI. Ieri sera ha fatto rientro in sede il presidente Floriano Noto, iniziando a ragionare anche su eventuali cessioni, tali da consentire di ripartire col mercato in entrata. L’agenda del patron giallorosso è fitta di appuntamenti, con quello programmato col dg Diego Foresti in cima, pronto a proseguire (ma non è detto) un lavoro che in questi anni ha consentito al sodalizio calabrese di tornare ad antichi fasti. C’è da incontrarsi col ds Giuseppe Magalini (richiesto anche da Bari, Pisa e Spezia), arrivato a Catanzaro due stagioni fa e autentico stratega di mercato, in grado di far combaciare le esigenze (sempre pressanti) di bilancio, coi desideri di mister Vincenzo Vivarini, tecnico dei sogni giallorossi, in grado di rivitalizzare un ambiente depresso da troppi anni vissuti ai margini del calcio nazionale. Anche col tecnico abruzzese, forte di un altro anno di contratto, c’è da rivedersi per rimettere al centro dei pensieri la prossima stagione, nonostante qualche sirena lo vedeva verso lidi di categoria superiore, anche più vicini al luogo d’origine. Ma non se ne farà nulla.

IN USCITA. C’è anche il mercato in uscita. Un pezzetto della ripartenza del Catanzaro, infatti, dipenderà dalle cessioni di calciatori sotto contratto e con appetiti dalla categoria superiore. Jari Vandeputte (28), l’estroso esterno belga mancino dal piede inverso, 9 reti e 14 assist nella stagione, e capace di dare una mano ai compagni, potrebbe finire in A, con Torino e Lecce in pole. Anche su un portiere di sicuro affidamento come Andrea Fulignati (29) ci sono altre compagini (Sampdoria e Spezia). Molto dipenderà dalla prosecuzione del rapporto con Vivarini poter blindare il portiere (9 clean sheet in stagione). Tra i rinforzi che il Catanzaro segue c’è l’attaccante esterno che può fare anche da mezzala Mattia Felici (23), era alla Feralpisalò, con 4 reti e 5 assist, anche se il Frosinone è sulle sue tracce.