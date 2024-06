Corriere dello Sport: “Serie B, ancora tanti club senza allenatore. Le trattative del giorno”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle panchine di B per metà ancora senza un allenatore.

In attesa della ventesima squadra, che uscirà dalla finale tra il Vicenza e la Carrarese, tra le 19 panchine delle squadre della prossima serie B, al momento, gli allenatori confermati sono meno della metà, 9: Rolando Maran al Brescia, dove è arrivato a metà dello scorso girone d’andata, Vincenzo Vivarini al Catanzaro (ma potrebbe anche lasciare), William Viali al Cosenza (dopo la doppia panchina della scorsa stagione, tra Ascoli e silani), Giovanni Stroppa alla Cremonese, giunto in finale dopo essere subentrato a Ballardini, Pierpaolo Bisoli al Modena, che ha allenato nelle ultime 6 gare dello scorso torneo, Andrea Pirlo alla Samp, Luca D’Angelo allo Spezia, subentrato ad Alvini, oltre ai neopromossi, Guido Pagliuca alla Juve Stabia e Davide Possanzini al Mantova.

Non sono stati ancora confermati Edoardo Gorini al Cittadella, Alessandro Nesta alla Reggiana e Federico Valente al SudTirol. In tutte le altre piazze ci saranno volti nuovi in panchina. A Cesena potrebbe arrivare Roberto D’Aversa, reduce dall’esonero di Lecce, a Palermo l’ex Sassuolo Alessio Dionisi e a Pisa Pippo Inzaghi. Alla guida del Sassuolo, invece, ci sarà Fabio Grosso. Bari, Frosinone e Salernitana ancora senza tecnico.