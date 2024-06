TMW: “Salernitana, Petrachi sempre più vicino: pronto un annuale”

Come scrive su “TMW” Gianluca Petrachi si avvicina sempre di più alla poltrona di direttore sportivo della Salernitana.

L’arrivo di Gianluca Petrachi alla Salernitana sembra essere una mossa significativa per il club, soprattutto considerando la sua esperienza e le competenze dimostrate in passato, come durante il suo periodo alla Roma. La sua volontà di ottenere garanzie adeguate prima di accettare l’incarico è comprensibile, data la sua precedente esperienza e il desiderio di evitare situazioni problematiche simili.

Il fatto che la trattativa stia procedendo nonostante il possibile cambio di proprietà del club dimostra la fiducia che la Salernitana ripone in Petrachi come figura chiave per il futuro del club. La firma imminente di un contratto, con inclusa un’opzione per un’ulteriore stagione, suggerisce che entrambe le parti sono vicine a trovare un accordo che soddisfi le esigenze reciproche.