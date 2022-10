L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul prossimo avversario del Palermo, la Ternana.

Mai visto e sentito Stefano Bandecchi così pacato, tra gli allenamenti tutti a porte chiuse e le bocche cucite dei giocatori perché dopo 3 vittorie di fila e la classifica da capogiro, l’unico pensiero di Cristiano Lucarelli è blindare la Ternana che vuole confermarsi sabato al Liberati contro il Palermo in crisi per le 2 sconfitte consecutive e 4 nelle ultime 5 giornate. Il presidente abbassa il tiro. Aveva parlato apertamente di Serie A in estate, fino a spingere l’allenatore a firmare un documento d’impegno con l’obiettivo fin troppo esplicito. Adesso cambia la strategia e sull’ultimo video postato sul suo profilo Instagram ha respinto ogni facile entusiasmo: «Sembra che abbiamo vinto il campionato di Serie A e che la Champions è a due passi, quando abbiamo fatto solo la settima partita. Per botta di culo siamo messi ancora in una situazione decente. Oggi la classifica è totalmente falsa, per chi è ai vertici e per chi è in fondo. Il campionato di B è lungo, anzi lunghissimo. Mancano 31 partite e in queste 31 gare ci saranno momenti di grande gioia e di gran dolore. Restiamo tutti con i piedi per terra in modo tranquillo e determinato».

QUALI PIANI. Con gli allenamenti blindati diventa complicato capire idee, mosse e condizione dei giocatori. Sono particolarmente attenzionati i vari Luka Bogdan, Stefano Pettinari e Cesar Falletti oltre ad Andrea Favilli, Davide Agazzi e Antonio Palumbo, tra allenamenti differenziati, terapie e sedute a scartamento ridotto. Situazioni differenti, pensando ad Agazzi e Palumbo usciti malconci dalla trasferta di Cittadella mentre Favilli è stato costretto alla sostituzione per un problema fisico. ddL’organico consente a Lucarelli di fronteggiare ogni tipo di contrattempo, ma è chiaro che ci sono giocatori di valore superiore, come Palumbo perno indiscusso e peraltro a segno al Tombolato. I piani vengono studiati monitorando lo stato di salute del gruppo.

LAVORI IN CORSO. Intanto, sono stati avviati una serie di lavori di manutenzione ordinaria al Liberati gestiti dalla direzione lavori pubblici del Comune di Terni. Non condizionano il programma della squadra né determinano una riduzione di posti nei settori per il pubblico. Si tratta di «un’urgente necessità d’intervento, un progetto di recupero delle strutture in cemento armato degradate dell’impianto sportivo per un importo complessivo di circa 80mila euro». «Gli interventi sono finalizzati – spiega Benedetta Salvati, assessore ai Lavori Pubblici – sono finalizzati alla sicurezza e alla fruibilità dell’impianto, per garantirne l’utilizzo da parte del pubblico, nell’auspicio che si possa presto pensare alla realizzazione di un impianto nuovo e all’altezza delle aspettative della città».