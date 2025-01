Corriere dello Sport: “Verre trequartista, Brunori con Le Douaron. Le probabili formazioni di Palermo-Modena”

La sfida tra Palermo e Modena si preannuncia intensa e delicata, con entrambe le squadre che affrontano diverse problematiche legate agli infortuni e alle squalifiche. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, i rosanero di Alessio Dionisi si preparano a scendere in campo con alcune novità, tra cui l’atteso debutto in campionato di Salvatore Sirigu tra i pali.

Palermo: Verre dietro le due punte

In casa Palermo, emergenza sulle fasce a causa delle assenze di Di Mariano e Di Francesco. Dionisi dovrebbe schierare un modulo 3-4-1-2, con Verre a supporto del tandem d’attacco Brunori-Le Douaron. A centrocampo, Segre e Ranocchia agiranno come centrali, mentre Diakitè e Lund presidieranno le corsie laterali.

Probabile formazione Palermo (3-4-1-2):

Sirigu; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Lund; Verre; Brunori, Le Douaron.

A disposizione: Cutrona, Nedelcearu, Buttaro, Pierozzi, Gomes, Vasic, Insigne, Appuah, Henry.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Modena: Difesa in emergenza, ma torna Palumbo

Il Modena arriva al “Barbera” con una difesa in piena emergenza, complice le squalifiche di Zaro e Cauz. Mister Mandelli ritrova però Palumbo, che torna disponibile a centrocampo dopo aver scontato la squalifica, e Defrel, recuperato in extremis e convocato per la gara. Nel probabile 3-4-2-1, Palumbo e Caso agiranno alle spalle dell’unica punta Pedro Mendes.

Probabile formazione Modena (3-4-2-1):

Gagno; Dellavalle, Caldara, Di Pardo; Magnino, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Pedro Mendes.

A disposizione: Sassi, Bagheria, Idryssi, Beyuku, Bohzanaj, Duca, Oliva, Abiuso, Gliozzi, Alberti.

Allenatore: Mandelli.