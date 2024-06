Corriere dello Sport: “Un altro Palermo per Zanetti. Ecco chi resta in rosa”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sui calciatori che potrebbero rimanere in rosa.

Nonostante i cambiamenti previsti, il Palermo può contare su alcuni elementi dell’attuale organico come punti fermi.

Centrocampo

Segre: Il centrocampista resterà e si prevede il rinnovo del suo contratto che scade nel 2025.

Ranocchia: Confermato per la prossima stagione.

Gomes: Pur attirato dalla Serie A, rientra nei piani futuri del club.

Vasic: Dopo una stagione segnata dagli infortuni, ha voglia di riscattarsi e ripagare la fiducia del club.

Difesa

Il reparto difensivo vedrà alcune conferme e cambiamenti:

Ceccaroni: Sarà confermato.

Diakité, Graves e Lund: Anch’essi verso la conferma.

Marconi: Il suo contratto scadrà il 30 giugno e non verrà rinnovato.

Lucioni e Nedelcearu: La loro situazione sarà valutata, con possibili decisioni in merito alle loro conferme.

Aurelio e Buttaro: Potrebbero essere ceduti in prestito per la prossima stagione.

Portieri

Desplanches: Il Nazionale Under 21 è favorito per il ruolo di titolare.

Pigliacelli: Con un contratto fino al 2025 e un’opzione di rinnovo, potrebbe lasciare il club se non sarà disposto a ricoprire il ruolo di vice.

