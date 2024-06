Corriere dello Sport: “Como e Parma, sono aperte le riflessioni su Belotti. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

L’addio era nell’aria e così ieri è arrivata anche la conferma: Marco Baroni e il Verona si salutano, nonostante la salvezza raggiunta dalla squadra e il rinnovo scattato in automatico. Il club gialloblù non poteva garantire al manager toscano la permanenza dei big ed anche per questo la separazione al termine del vertice di ieri è stata inevitabile e per alcuni aspetti condivisa.

Comunque nessuna particolare sorpresa per l’Hellas che, già nei giorni scorsi, si era portato avanti con il lavoro contattando Pippo Inzaghi e Alessio Dionisi. Il ds Sean Sogliano non vuole infatti perdere tempo ed è determinato a ripartire prima possibile con una nuova guida tecnica, in sintonia con i programmi della società. Questo è il tempo in cui tirare le fila delle riflessioni e poi scegliere di accelerare sulla candidatura che convincerà di più.

CASTING. Marco Baroni, da parte sua, è pronto per iniziare un’altra avventura al timone di una squadra con una proprietà solida e ambiziosa. È quindi davanti a Alessandro Nesta per la panchina del Monza e da tempo in contatto con Adriano Galliani . Invece il Cagliari, metabolizzato l’addio alla panchina del suo condottiero Claudio Ranieri, ha un filo diretto con diversi condottieri italiani – Paolo Vanoli e Dionisi su tutti – e stranieri, a partire da Lucescu Junior (50), su di (lui anche Besiktas e Rennes). Ma mai come quest’anno il valzer delle panchine è particolarmente dinamico, quindi non si escludono altri ribaltoni o incastri solo adesso apparentemente complessi.

Il Como di Cesc Fabregas non cambia invece panchina, ma lavora per rafforzare l’attacco che è il reparto su cui adesso sono posizionati i riflettori. Piace molto Andrea Pinamonti l’attaccante scuola Inter che, dopo la retrocessione in Serie B, lascerà inevitabilmente il Sassuolo. Ieri il suo agente ha avuto una serie di incontri per fare il punto della situazione: ci sono anche offerte da club stranieri e lunedì verrà fatto un nuovo punto per capire l’eventuale fattibilità di alcune operazioni.

MERCATO ALL’ATTACCO. Al Como è stato accostato anche Andrea Belotti. L’attaccante di proprietà della Roma lascerà la Fiorentina dopo il prestito di questa stagione e farà di nuovo base a Trigoria, ma tutto fa pensare non per rimanerci: attenzione anche ad un possibile ritorno di fiamma del Parma, che già in passato si era molto interessato all’ex Toro. Per la porta il club di Fabregas punterà, invece, ancora su Adrien Semper, tra i protagonisti assoluti della promozione della squadra e quindi punto fermo del manager spagnolo.