Corriere dello Sport: “Non solo Brunori e Soleri. In tanti salutano, un altro Palermo per Zanetti”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui possibili addio al Palermo in questa sessione di mercato che partirà il primo luglio.

Il Palermo si appresta a vivere un’estate di cambiamenti significativi, con diversi scenari da delineare in tempi rapidi in vista del ritiro previsto per il 7 luglio. La squadra dovrà essere ristrutturata, soprattutto nel reparto offensivo.

Attacco

Matteo Brunori, a 29 anni, potrebbe essere tentato dalla Serie A, con club come Empoli, Genoa, Cagliari e Lecce interessati a lui. La sua eventuale partenza renderebbe necessaria la ricerca di un attaccante di pari livello. Anche Edoardo Soleri, la cui conferma è incerta, potrebbe lasciare il club per trovare maggiore continuità in una squadra di Serie B. Altri giocatori come Leonardo Mancuso e Junior Traorè, arrivati in prestito con diritto di riscatto, sembrano destinati a partire, poiché il Palermo non sembra intenzionato ad esercitare l’opzione di acquisto.

Centrocampo

Nel centrocampo, gli addii di Liam Henderson e Mamadou Coulibaly sono probabili, dato che anche loro sono stati acquistati in prestito con diritto di riscatto e il club non sembra interessato a confermarli.

Esterni Offensivi

Per quanto riguarda gli esterni offensivi, Federico Di Francesco potrebbe restare, nonostante l’interesse dello Spezia. Arrivato a titolo definitivo, potrebbe trovare nuovi stimoli con il nuovo allenatore Paolo Zanetti. Anche la posizione di Roberto Insigne sarà valutata: dopo una stagione deludente, potrebbe rilanciarsi sotto la nuova guida tecnica. Francesco Di Mariano potrebbe rimanere, ma avendo il contratto in scadenza nel 2025, come i compagni Fabio Lucioni, Ionuț Nedelcearu e Leo Stulac, la sua posizione sarà oggetto di attente valutazioni.

Difesa e Portieri

Il futuro di diversi difensori è ancora incerto e il club dovrà decidere su eventuali conferme o cessioni. La difesa potrebbe vedere nuovi innesti in funzione delle partenze.

In conclusione, il Palermo dovrà operare con decisione e rapidità per costruire una squadra competitiva in vista della nuova stagione, con particolare attenzione alla ristrutturazione del reparto offensivo.