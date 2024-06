Antonio Conte e la clausola… gratis: clamoroso al Napoli | Firma, arriva e se ne va immediatamente

Antonio Conte ormai è un passo dal Napoli. La clausola per arrivare “gratis” al nuovo allenatore è clamorosa.

Il Napoli è pronto ad abbracciare Antonio Conte. Ormai senza concorrenza, apparentemente, De Laurentiis avrà il suo nuovo allenatore per creare un nuovo ciclo dopo i disastri della stagione appena terminata e i tre allenatori cambiati in un anno.

Dopo Calzona sarà Conte a raccogliere l’eredità di un Napoli al momento depresso ma pronto a rialzarsi, e il presidente azzurro ha in mente un piano per convincere definitivamente l’ex Tottenham, ormai con la testa già al Napoli. Un contratto milionario ma non solo, anche un budget per il mercato da big per tornare subito a lottare (e possibilmente vincere) lo Scudetto.

Il patron del Napoli per avere Conte a Castelvolturno prima dell’inizio del ritiro è pronto a fare follie, e avrebbe pensato a una clausola per convincerlo a vestirsi di azzurro, lo riporta Il Mattino.

Conte, la clausola per convincerlo a firmare

Non solo un triennale da circa 20 milioni sul piatto per Conte, per accettare l’offerta, ma anche una clausola particolare, mai vista fino a questo momento. Secondo quanto riferisce Il Mattino infatti, il Napoli vorrebbe offrire a Conte la possibilità di rescindere il contratto senza penali, ogni anno.

Entro il 30 marzo di ogni anno, per tutti e tre gli anni del contratto, Conte potrebbe dunque decidere senza alcuna penale e in forma totalmente gratuita, decidere di dire addio al Napoli. Senza alcuna conseguenza. Ma non è questo l’unico incentivo di cui ha parlato in queste ore Il Mattino. Ecco tutti i dettagli riguardanti il mercato che De Laurentiis avrebbe promesso al prossimo allenatore.

Il budget di mercato per Conte

Secondo quanto riferito ancora dal quotidiano campano, pare che per Conte ci sia un budget dedicato al mercato in entrata di circa 230 milioni di euro. Una cifra sicuramente gonfiata dall’eventuale cessione – ancora tutta da definire – di Victor Osimhen il quale ha promesso amore alla Premier League ma che ha ancora 130 milioni di motivi per rimanere a Napoli.

In ogni caso i partenopei dovrebbero poi trovare un degno sostituto del nigeriano, e andare a puntellare una rosa che quest’anno ha detto molto sulle reali qualità tecniche di un gruppo che probabilmente Luciano Spalletti aveva trasformato in oro. Il lavoro per Manna non mancherà, ma per convincere Conte serviranno colpi importanti.